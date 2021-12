Jazz Matinee am Sonntag, den 12.12.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zunächst des Todes des Pianisten Barry Harris, der am 08.12.2021 91-jährig gestorben ist. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus der CD The Barry Harris Trio / Complete Live In Tokyo (Jazz Lips Music JL 756) zu hören.

Darauf folgen dann neue Jazz CDs diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus voraussichtlich den CDs:

Henning Neidhardt Trio - First Of The Roll / JazzThing Next Generation Vol.90 (DoubleMoon Records DMCHR 71394), Knudsen / Rudzinskis Space Big Band - Space Big Band (DoubleMoon Records DMCHR 71393), Jan Prax & Gene Lake - Head To The Sky (DoubleMoon Records DMCHR 71395), Marcela Arroyo - de par en par (DoubleMoon Records DMCHR 71513), Paul Wertico / John Helliwel Project - The Bari Session (Challenge Records CR 73529), Christy Doran / Stefan Banz - Aerosols (Between The Lines BTLCHR 71251), Haesen / Breidenbach - où est l´amour? (Buzz Records ZZ 76134), Samara Joy - dto. (Whirlwind Recordings WR 4776), Francesco Ciniglio - The Locomotive Suite (Whirlwind Recordings WR 4773), Julian Siegel Jazz Orchestra - Tales From The Jaquard (Whirlwind Recordings WR 4774), Bill Charlap Trio - Street Of Dreams (Blue Note 3821932), Arturo O´ Farrill The Afro Latin Ensemble - ...dreaming in lions... (Blue Note 3840332), Enrico Rava - Edizione Speciale (ECM Records 2672) und Nubya Garcia - Source # We Move (Concord Jazz 7228350).

Eingebettet ist ein Konzerthinweis:

Heute, Sonntag, den 12.12.2021, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Pablo Held Trio auf. Das Pablo Held Trio ist derzeit eine der lebendigsten und bedeutendsten Formationen des europäischen Jazz. Es überschreitet die Grenzen zwischen Komposition und Improvisation, indem es auf Festlegungen – eine Abfolge von Themen und einen vorgezeichneten Weg, diese zu präsentieren – bei Konzerten verzichtet. Das Risiko radikaler Spontaneität verleiht dem Trio seit Jahren Flügel, so dass es zum Modell einer Ästhetik geworden ist, welche man nur bei wenigen Künstler:innen findet. Die Kohäsion des Pablo Held Trios beruht auf Freundschaft und auf dem schöpferischen Willen, beständig Neuland zu betreten. Das künstlerische Gewicht und die Eigenständigkeit der drei Ausnahmemusiker ist ein Anziehungspunkt für einen wachsenden Kreis kongenialer Musiker:innen des europäischen und amerikanischen Kontinents, die das Trio häufig erweitern. Das Pablo Held Trio spielt in der Besetzung: Pablo Held Klavier, Robert Landfermann Bass und Jonas Burgwinkel Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen einen musikalischen Appetithappen!

Ps.: Sonntag Abend heißt es von 18 Uhr bis 20 Uhr Klassik Spezial und die Redaktion stellt Ihnen die 34CD-Box des französischen Komponisten Camille Saint-Saens vor, der im Dezember vor 100 Jahren verstorben ist!