Jazz Matinee am Sonntag, den 11.07.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Bundesjazzorchester (BuJazzO) / Jiggs Whigham - A Tribute To The Clarke-Boland Big Band (DoubleMoon Records DMCHR 71379), Michel Meis 4tet feat. Théo Ceccaldi - Kaboom (DoubleMoon Records DMCHR 71388), Gilles Grethen Quartet - Time Suite / JazzThing Next Generation Vol.88 (DoubleMoon Records DMCHR 71384), Transorient Orchestra - Zip Zip (DoubleMoon Records DMCHR 71514), Christy Doran & Franz Hellmüller Beady Beast - On The Go (Between The Lines Records BTLCHR 71250), Arthur Hnatek Trio - Static (Whirlwind Recordings WR 4770), Logan Richardson - Afrofuturism (Whirlwind Recordings WR 4772), Noah Rott - Rewind (Broken Silence 07944), Schapiro 17 - Human Qualities (Summit Records DCD 775), Ian Charleton Big Band - A Fresh Perspective (Eigenproduktion), Rebecca Dumaine - Someday, Someday (Summit Records DCD 777), Reza Khan - Imaginary Road (Painted Music PMLLC 2106), Carla Marciano Quartet - Psychosis (Challenge Records CR 73486), Dan Rose - Last Night... (Ride Symbol Records RID-CD-26) und Dan Rose / Claudine Francois - New Leaves (Ride Symbol Records RID-CD-33).

Konzerthinweise:

1.) Am Montag, den 12.07.2021, tritt beim Jazzkongress im Schützen von 19 Uhr bis 20:15 Uhr und von 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr das Axel Schlosser Quartett mit dem aktuellen Programm "To Duke And Satch" auf. Trompeter Axel Schlosser ist Solist der HR-Bigband und als einer der wichtigen deutschen Jazztrompeter auf vielen Festivals zu Gast. Sein Quartett widmet sich mit dem Programm „To Satch and Duke“ dem reizvollen Thema der Jazzanfänge und den großen Legenden Louis Armstrong und Duke Ellington. Passend dazu steht die Trompete im Mittelpunkt mit all ihren Facetten, verschiedenen Dämpfern und Spielmöglichkeiten. Man darf sehr gespannt sein, wie das hervorragend besetzte Quartett diese Musik aus heutiger Sicht interpretieren wird. Tradition und aktuelle Spielweise – sicherlich ein Highlight im Jazzsommer! Das Quartett spielt in der folgenden Besetzung: Axel Schlosser Trompete/Olaf Polziehn Piano/Jean-Philippe Wadle Bass und Jean Paul Höchstädter Schlagzeug.

2.) Am Dienstag, den 13.07.2021, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg im Rahmen der Hammond Jazz Night das Manfred Junker Organ Trio auf. Gitarrist Manfred Junker zelebriert mit seinem Hammond Trio alle Spielarten dieses facettenreichen Lineups - wandeln zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, lyrischer Melancholie und zupackenden Grooves. Der Wahlkonstanzer spielt seit vielen Jahren regelmäßig mit eigenen Projekten oder auch im Duo mit John Stowell. Die mit seinem Hammond Trio 2018 erschienene CD „Look Out“ ist seine dreizehnte CD-Produktion unter eigenem Namen. Mit Schlagzeuger Tony Reynold steht der Band ein exzellenter Drummer zur Seite, der in der Schweiz zu einem der bedeutendsten Vertreter seines Faches gehört und durch seine über 40jährige Bühnenerfahrung mit Musikern wie Franco Ambrosetti, Kenny Drew, Dieter Ilg, David Liebman oder Wolfgang Muthspiel arbeitete. Besetzung: Manfred Junker Gitarre, Thomas Bauser Hammond B3 und Tony Reynold Schlagzeug.