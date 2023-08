Jazz Matinee am Sonntag, den 27.08.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauß von neuen Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Max Tschida & Tobias Faulhammer - Rise And Shine (Cracked Anegg Records crack 0083), Mark Lotz Trio - Turn On, Turn In, Drop Out! (Zennes Records ZR 2023019), AMC Trio - Following The Light (Jazzline D 77131), Alfredo Rodríguez - Coral Way (Mack Avenue Records MAC 1194), Alexandra Ivanova - Beauty In Chaos / JazzThing Next Generation Vol. 99 (DoubleMoon Records DMCHR 71426), Arthur Possing - ID:entity (DoubleMoon Records DMCHR 71427), MAINZ 04 - Faces (DoubleMoon Records DMCHR 71432), Tryon - Freaky Squash Baby (DoubleMoon Records DMCHR 71415), Ketil Bjoernstad - Nightwalker (2CD Grappa Musikforlag GRCD 4766), Oléandolé - Wayne Shorter Goes Flamenco (Karonte Records KAR 7893), Anna Margolina - One Endless Night (XJAZZ! Music XJM 23003), George - Letters To George (Out Of Your Heads Records OOYH 018) und Philip Zoubek Trio Extended - Mirage (Boomslang Records BOOM 0866).

Zwei lange Stunden mit Jazz der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!