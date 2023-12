Jazz Matinee am Sonntag, den 03.12.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Shake Stew - Lila (Traumton Records 4721), El Trio - Live In Italy (Challenge Records CR 73573), Henrique Gomide - Portais (Challenge Records CR 73568), Ray Anderson & Bobby Previte - Double Trouble (DoubleMoon Records DMCHR 71434), Juliana Blumenschein & Florian Küppers - In Between (DoubleMoon Records DMCHR 71440), OpenTheBox Trio - Unperfect Buildings (DoubleMoon Records DMCHR 71430), Driftwood Quartet - Litha (DoubleMoon Records DMCHR 71431), Daniel Scholz - Chateau Les Clos (Broken Silence Records CD 05634), Henry Spencer - The Defector (AMP Music & Records AT 0151), Céline Bonacina - Jump! (Cristal Records CR 355), Steve Lehman / Orchestre National De Jazz - Ex Machina (ONJ Records 504444) und Thomas Gaucher & Friends - La Lanterne (Initiale Records INL 18).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie! Seien Sie also neugierig!