Jazz Matinee am Sonntag, den 05.06.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder viele neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Peter Protschka Quintet - Heart And Minds (DoubleMoon Records DMCHR 71397), Vitalii Kyianytsia Trio - Last Days Of Spring (DoubleMoon Records DMCHR 71399), Lynne Arriale Trio - The Lights Are Always On (Challenge Records CR 73532), Jonas Timm - Morbu / JazzThing Next Generation Vol. 92 (DoubleMoon Records DMCHR 71396), Joe Haider Sextet - Maria Magdalena (DoubleMoon Records DMCHR 71408), Fredrik Lindborg Trio & String Quartet - RIEDEL (Imogena Records IGCD 264), Café Drechsler - Let It Touch You (O-Tone Music OT 047-2), Alex Bayer - RADAR (Mono-Tone-Records mTr-005), Dominik Raab Quartet - Choose Loose (Laika Records 3510399.2), Trey feat. Stefan Karl Schmid - Lucky Streak (Hey!blau Records HBL-022798), Max Zentawer - Solo (eigene Produktion, zu bestellen über www.maxzentawer.de), Tuomas A: Turunen - Lifesparks (Skip Records SKP 9154-2), Paulo Morello / Mulo Francel / Sven Faller - Living Is Easy, Mostly (Fine Music FM 324-2) und Evelyn Huber / Elisabeth Fuchs / Philharmonie Salzburg - Joy (Fine Music FM 326-2).

Zwei Stunden mit abwechslungsreicher und spannender Musik erwarten Sie!