Jazz Spezial am Sonntag, den 15.10.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stapel an neuen CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Stephan-Max Wirth Expirience - Printemps Fatal (BosRecords 241-23), Aki Rissanen - Hyperreal (Edition Records EDN 1232), Anders Aarum Trio - Oslo Puzzle (Ozella Music OZ 105 CD), Hilde Louise Asbjoernsen & Kaba Orchestra - A Swing of its Own (Ozella Music OZ 521 CD), Latin-Jazz Sinfonica & Germanpops Orchestra - Kaleidoskop (Neuklang Records NCD 4268), Tori Freestone & Alcyona Mick - Make One Little Room an Everywhere (Eigenproduktion Mito-001), Martin Weiss & The David & Danino Weiss Quartett - Smile (Edition Collage EC 606-2), Alexandra Ivanova - Beauty In Chaos (DoubleMoon Records DMCHR 71426), Joshua Redman feat. Gabrielle Cavassa - Where Are We (Blue Note Records 45525300), Wolfgang Muthspiel / Scott Colley / Brian Blade - Dance of the Elders (ECM Records 2772/557 1798), Martin Wind / Jim McNeely/Ed Neumeister - Counterpoint (Laika Records 35104122), Heiner Schmitz - Heimatstücke (JazzSick Records 5169 JS), Ania Paz Trio - Espacios (JazzSick Records 5172 JS) und Christian Pabst - The Palm Tree Line (Jazz Sick Records 5170 JS).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!