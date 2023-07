Jazz Matinee am Sonntag, den 23.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr (Wiederholungssendung!)

Jazz Matinee am Sonntag, den 23.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

wie bereits letzten Sonntag angekündigt, hören Sie heute die Wiederholung einer Sendung Jazz Spezial vom 31.01.2021, die unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" stand und in der die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) Ihnen ein großartiges 4CD-Set des Labels Sunnyside und 4 wunderbare CDs des Labels Storyville Records vorstellte. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs bzw. dem CD-Set:

Charles Mingus @ Bremen 1964 & 1975 (4CD-Set Sunnyside Records SSC 1570), Clark Terry & Ernie Wilkins Live At Montmartre June 1975 (Storyville Records 101 8358), Roy Haynes - My Shining Hour / Jazzpar Winner 1994 (Storyville Records 101 8473), Tommy Flanagan - Flanagans Shenanigans / Jazzpar Winner 1993 (Storyville Records 101 8472) und Martial Solal - Contrastes / Jazzpar Winner 1999 (Storyville Records STCD 4242).

Diese Wiederholungssendung präsentiert Ihnen noch einmal zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte, die wirklich sehr bedeutenden Jazzmusikern der Jazzgeschichte gewidmet sind! Viel Vergnügen beim (Wieder)Hören!

Konzerthinweis:

Am Freitag, den 28.07.2023, gestaltet der a-cappella-JazzChor VOICECHOICE ein Konzert in der Kirche St. Alban in Bad Krozingen. Beginn: 16:00 Uhr / Eintritt frei, Spenden sind willkommen! Und am Samstag, den 29.07.2023 gestaltet der a-cappella-JazzChor VOICECHOICE ein weiteres Konzert in der Christuskirche in Freiburg in der Wiehre, Maienstraße, 79102 Freiburg. Beginn: 19:00 Uhr /auch hier Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Der Chor VOICECHOICE im Internationalen Arbeitskreis für Musik (iam) besteht seit 2004 und vereint 19 ausgewählte Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland, die sich jährlich vier bis fünf Mal zu Arbeitsphasen treffen. "Ganz Deutschland" ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen – die TeilnehmerInnen leben bis zu 700 Kilometer voneinander entfernt, doch mindestens eins eint sie: eine ausgeprägte Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für vokale Jazzchorliteratur und die Freude daran neue Wege zu gehen. Durchaus mit Erfolg, so gelang es VOICECHOICE bei Niedersächsischen Landeschorwettbewerben erste und zweite Plätze zu belegen und etlichen Einladungen renommierter Konzertveranstalter zu folgen. VOICECHOICE versteht sich selbst als ein außergewöhnliches Projekt, das Bekanntes und Neues aus der Welt des Vocaljazz – a-cappella bietet; reizvoller, expressiver Chorklang, stimmliche Präsenz und eine originelle Bühnenpräsentation, die jenseits des Üblichen liegt. Zwei Konzerte, die sich die Freunde des chorischen Jazzgesangs nicht entgehen lassen sollten!