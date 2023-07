Jazz Matinee am Sonntag, den 16.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauss neuer Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

David Hazeltine Trio - Blues For Gerry (Criss Cross Jazz CD 1415), Mario Corvini & New Talents Jazz Orchestra Play Enrico Pieranunzi - Entropy (Parco Della Musica Records MPR 153 CD), Dave Burrell - Harlem Rhapsody (Parco Della Musica Records MPR 154 CD), Katom - dto. (Hout Records HR 046), Riccardo Gola - Cosmonautica (Via Veneto Jazz VVJ 146), Nenad Vasilic - Bass & Strings (Galileo Music GMV 126), Efrat Alony Händel - Fast Forward (Dot Time Records DT 9132), Paolo Fresu & Omar Sosa - Food (TUK Music TUK 060), Tingvall Trio - Birds (Skip Records SKP 9197-2), Hazmat Modine - Bonfire (Jaro Medien GmbH JARO 4365-2), Anamorphosis - Bird´s Eye View (XJAZZ! Music 97883727744), Stelzhemma - Dancefloor: Tanzboden (ATS Records CD-1004), Michael "Tartaruga" Mittersteiner - Abre Camino (ATS Records CD-995).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 17.07.2023, tritt um 20 Uhr im Flügelsaal des Pianohauses Lepthien der Pianist Johannes Mössinger mit seinem Solo-Programm auf. Johannes Mössinger leitet Formationen mit anerkannten New Yorker Musikern, gründete ein stilübergreifendes Duo mit dem klassischen Schlagwerker Jochen Schorer oder spielte Bachs Inventionen ein. In seinem Soloprogrammen führt er ausgefeilte Kompositionen und improvisatorische Finesse nahtlos zusammen. Reizvolle harmonische Eintrübungen, gedämpfte Farben und rhythmische Prägnanz gestaltet Mössinger mit Sinn für Dramaturgie und Dynamik. Ein Konzert, dass Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

2.) Am Freitag, den 28.07.2023 gestaltet der a-cappella-JazzChor VOICECHOICE ein Konzert in der Kirche St. Alban in Bad Krozingen. Beginn: 16:00 Uhr / Eintritt frei, Spenden sind willkommen! Und am Samstag, den 29.07.2023 gestaltet der a-cappella-JazzChor VOICECHOICE ein weiteres Konzert in der Christuskirche in Freiburg in der Wiehre, Maienstraße, 79102 Freiburg. Beginn: 19:00 Uhr /Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Der Chor VOICECHOICE im Internationalen Arbeitskreis für Musik (iam) besteht seit 2004 und vereint 19 ausgewählte Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland, die sich jährlich vier bis fünf Mal zu Arbeitsphasen treffen. "Ganz Deutschland" ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen – die TeilnehmerInnen leben bis zu 700 Kilometer voneinander entfernt, doch mindestens eins eint sie: eine ausgeprägte Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für vokale Jazzchorliteratur und die Freude daran neue Wege zu gehen. Durchaus mit Erfolg, so gelang es VOICECHOICE bei Niedersächsischen Landeschorwettbewerben erste und zweite Plätze zu belegen und etlichen Einladungen renommierter Konzertveranstalter zu folgen. VOICECHOICE versteht sich selbst als ein außergewöhnliches Projekt, das Bekanntes und Neues aus der Welt des Vocaljazz – a-cappella bietet; reizvoller, expressiver Chorklang, stimmliche Präsenz und eine originelle Bühnenpräsentation, die jenseits des Üblichen liegt. Zwei Konzerte, die sich die Freunde des chorischen Jazzgesangs nicht entgehen lassen sollten!