Jazz Matinee am Sonntag, den 27.10.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr (Achtung: Zeitumstellung auf Winterzeit!)

Jazz Matinee am Sonntagt, den 27.10.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr (Achtung: Zeitumstellung auf Winterzeit!)

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stapel neuer Alben vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Pieranunzi / Johnson / Baron - Hindsight / Live At La Seine Musicale (Cam Jazz Records CAMJ 7977-2), F. Bearzatti / F. Casagrande - And Then Winter Came Again (Cam Jazz Records CAMJ 7978-2), Kim Cass - Levs (PI Recordings PI 102), Matt Mitchell - Zealous Angles (PI Recordings PI 103), Alex Carreri - A Time And A Place (Alfa Music AFMCD 307), Emil Viklický / Imogen Ryall - Songs (Rubicon Jazz RJZ 1001), Roberto Negro / Ensemble Intercontemporain - Newborn (Parco della Musica Records MPR 172 CD), Giovanni Falzone & ONJGT - Around Ellington: Suite For Duke (Parco della Musica Records MPR 176 CD), Javier Girotto Aires Tango - 30 (Parco della Musica Records MPR 177 CD), Enrico Rava -Fearless Five (Parco della Musica Records MPR 178 CD), Jonas Stuppin & Stefan Berger - Aurora Borealis (Jazzhaus Musik JHM 314), Daniel Weber / Ingo Fromm / Manuel Krass - Wege ins Innen (Jazzhaus Musik JHM 315) und Julia Kriegsmann Quartet - Dark Days & White Nights (Jazzhaus Musik JHM 316).

Konzerthinweis:

Sonntag, den 27.10.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Bassistin Rosa Brunello mit ihrer Band auf. Rosa Brunello ist eine italienische Bassistin und Komponistin, deren Bandbreite von freier Improvisation bis hin zu Elektro-Rock, Dub und südamerikanischer Musik reicht. Mit Vorliebe mischt sie akustische und elektronische Klänge, um die Grenzen zwischen den Genres zu überwinden und dem Motto "Musik ohne Grenzen" gerecht zu werden. Neben Kollaborationen mit Künstler*innen wie Dee Dee Bridgewater, Maurice Louca, Yazz Ahmed, Tommaso Cappellato, Tamar Osborn u.a. entwickelte sie ihren eigenen musikalischen Stil, während sie in Berlin, Paris und Amsterdam studierte und rund um den Globus auftrat. Ihr eigenes Projekt, zusammen mit den meisten dieser engen Kollaborateure schlug 2022 mit der Veröffentlichung von Sounds Like Freedom Wellen. Zwei Jahre später kehrt der hypnotische, dubbige Jazz-Sound ihrer Band mit ihrem Folgealbum Senseless Acts of Love auf dem in LA ansässigen Label Domanda Music zurück. Die Band spielt in der Besetzung: Rosa Brunello (electric bass, double bass), Yazz Ahmed (trumpet, flugelhorn, EFX), Enrico Terragnoli (electric guitar, synths, Fender Rhodes) und Marco Frattini (drums, percussion, sampler). Musikalische Ausschnitte hat die Bassistin auf dem You-Tube-Kanal eingestellt!