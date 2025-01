Jazz Matinee am Sonntag, den 26.01.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder neue Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Sebastian Sudnitzky & Kammerorchester der Philharmonie Odesa - Memento Odesa (XJazz Music 323510), Mr. Vertigo - 23 Meditations (Unit Records UTR 5183), Julian Nicholas & Emil Viklický Quartet - Food of Love (Rubikon Jazz RJZ 1002), Maxime Sanchez Trio - Standards / Live at la Scala Provence (Scala Music SMU 017), Unterbiberger Hofmusik - Zeitenspiel (himpsl Records HR 2024-1), Royal Street Orchestra - Metamorphose (Royal Street Records RSR-005), Life is Great - Option A (Owl Way Records OW 5), Meta Hüper - In dieser Stadt / KNEF reloaded (Fine Music FM 388-2), Julie Campiche Quartet & Capella Jenensis - Transitions (nWog Records nwog 63), Malia - One Grass Skirt To London (MPS 0200011MS1), Gulli Gudmundsson - Floed Og Fjara (Challenge Records CR 73578), Justin Adams & Mauro Durante - Sweet Release (Ponderosa Music Records CD-172) und GeminiCrab - Gen Y Lens (O-Tone Music OT 070-2).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 26.01.2025, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Pianisten Tord Gustavsen auf. Mit "Seeing" schlägt Tord Gustavsen ein neues, komplexes Kapitel in seiner Reihe gefeierter Trioaufnahmen auf, die er 2003 mit dem heute als Klassiker geltenden Album "Changing Places" begonnen hat. Die neue Aufnahme mit ihren kompakten, konzentrierten Liedformen „spiegelt meine persönliche Entwicklung wider, ich werde älter und konzentriere mich mehr und mehr auf das Wesentliche im Leben und in der Musik“, sagt der norwegische Pianist. Mit fünf Eigenkompositionen, zwei Chorälen von Johann Sebastian Bach, einem traditionellen norwegischen Hymnus sowie dem englischen Kirchenlied „Nearer My God, to Thee“ aus dem 19. Jahrhundert taucht Tord Gustavsen zusammen mit seinem langjährigen Wegbegleiter Jarle Vespestad (Schlagzeug) und Steinar Raknes (Kontrabass) tief in seine unverwechselbare Mischung aus Jazz, Blues, Gospel, skandinavischer Volks- und Kirchenmusik ein. Hinweis: Das Konzert ist ausverkauft!

2.) Montag, den 27.01.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Quartett des Trompeters Maik Krahl mit dem Programm seines neuen Albums "Magic of Consistency" auf. Mit dabei sind Chris Speed Saxofon, Julius Peter Nitsch Bass und Peter Gall Schlagzeug.

3.) Von Donnerstag, den 30.01.2025, bis Sonntag, den 02.02.2025, gibt es wieder die Jazzhaus Chortage mit den folgenden Ensembles: Unduzo (Do, 30.01. 20 Uhr), Quintense (Fr, 31.01. 20 Uhr), YeoMen (Sa, 01.02. 20 Uhr) und Junior & Senior Jazzchor (So, 02.02. 20 Uhr). Nähere Infos unter www.jazzhaus.de.

Ps.: Sonntag, den 26.01.2025, gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder die Sendung Jazz Spezial, die unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht. Lassen Sie sich überraschen!