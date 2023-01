Jazz Matinee am Sonntag, den 15.01.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen großen und bunten Strauss neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Bruno Müller / Martin Sasse / Claus Fischer / Hendrik Smock - Federation of the Groove (JazzJazz Records JJ51032), Britta Virves - Juniper (Heartcore Records HCR16), Arifa - Danubian Voyage (O-Tone Music OT 055-2), Gregor Hübner / Richie Beirach / Veit Hübner Duos / Trios - Testaments / Richie Beirachs 75. Birthday Celebration (3CD-Set O-Tone Music OT 053-2), We Float - Let Go (Havtorn Records HR 074), Anna Emmersberger EXP - Mitfahrgelegenheit (Eigenproduktion), Rebekka Trescher New Shapes Quartet - Silent Landscapes (Enja Records 9808), Eva Klesse Quartett - Songs Against Loneliness (Enja Records 9809), Andreas Feith Quartet - Dance of the Scarabs (Enja Records 9818), TheBottomLine - Forgotten Stars (Neuklang NCD 4267), Alexander "Sandi" Kuhn - Meandering (Meix Music MXP-005), Hub Hildenbrand - Athem (Blackbird Music BR 202273), Oliver Lutz - Re: Calamari 2 (Klaeng Records 70) und Was Nun - Voyage (Timezone Records / Geräuschkulisse GK 002).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Konzerthinweise:

1.) Freitag, den 13.01.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Benjamin Lackner Quartett feat. Manu Katché auf und stellt seine aktuelle CD "Last Decade" des Labels ECM vor. Besetzung: Benjamin Lackner Klavier, Mathias Eick Trompete, Jérome Regard Bass und Manu Katché Schlagzeug. Der in Berlin lebende Klangphilosoph Benjamin Lackner hat mit seiner in der Unendlichkeit ruhenden Momentaufnahme „Last Decade“ einen Kontrapunkt zu jener Temposucht geschaffen hat, die uns in immer kürzeren Intervallen immer mehr Informationen aufzwingt. Sein ECM-Debüt gibt einen einzigartigen Einblick in die Interaktion eines hochkarätig besetzten Quartetts, das von Lackner konzentriert und mit Demut geführt wird. Die Kompositionen des Pianisten haben eine wesentliche lyrische Qualität, die seinen Kollegen viele Möglichkeiten gibt, der Musik ihren eigenen Charakter zu verleihen. So entstehen subtile Grooves und fließende Soli unter den vier Bandmitgliedern, die alle auf anderen Stufen ihrer jeweils eigenen Karriere stehen: Wo dem 1976 geborenen deutsch-amerikanischen Pianisten von der Presse abwechselnd Suchtpotenzial bescheinigt oder gar der Vergleich mit Keith Jarrett angedichtet wird, gilt Eick bereits als etablierter Bandleader, dem es gelingt, die norwegische Folklore subtil ins Jazzidiom zu integrieren. Regard, der auch in Lackners Trio die tiefen Saiten rührt, ist ein gefragter Sideman in diversen internationalen Jazz-Formationen, derweil Katché als Weltenwandler zwischen Jazz und Poprock, beispielsweise als Schlagzeuger von Peter Gabriel überzeugt.

2.) Am Sonntag, den 15.01.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Tord Gustavsen Trio auf und stellt seine neue CD "Opening" des Labels ECM vor. Besetzung: Tord Gustavsen Piano + Electronics, Jarle Vespestad Schlagzeug und Steinar Raknes Bass. Tord Gustavsen ist sicherlich Norwegens herausragendster Jazzpianist. Mit seinem neuen Trio brachte er am vierten April sein neues Album mit dem Titel "Opening" heraus. Tord Gustavsens Album Opening entwickelt die Merkmale und Stilistiken weiter, die der norwegische Pianist in seinen früheren Werken erforscht hat, und bringt gleichzeitig eine neugewonnene Elastizität in das Zusammenspiel des Trios. Es ist die erste Aufnahme des Tord Gustavsen Trios mit Steinar Raknes am Bass; der Neuzugang fügt sich nahtlos zwischen Tords raffinierten Akkordstudien und Jarle Vespestads zarter Perkussion ein. Die Musik zeichnet sich durch eine besonders markante Offenheit aus, die von großzügigen Improvisationen und der Tendenz gekennzeichnet ist, Geheimnisse und Melodien in ihrem eigenen Tempo zu enthüllen. Für die veränderte Ausdrucksweise auf Opening, mag es mehrere Gründe geben – der Besetzungswechsel gehört sicherlich dazu. Bassist Steinar Raknes sorgt für einen standhaften Kontrapunkt in der Musik. "Er ist ein aufgeschlossener Bassist, der einerseits im Mittelpunkt stehen kann, aber auch ein unglaublich unterstützender und bescheidener Begleiter ist, so dass er sehr wendig zwischen Hintergrund-, Kollektiv- und Solistenrollen wechselt." Als ideales Gegengewicht zu den changierenden Basslinien fungiert Jarles perkussive Meditation als vermittelndes Medium, das seine Mitmusiker durch abwechselnd linear getaktete Sequenzen und Rubatopassagen führt.

3.) Am Mittwoch, den 18.01.2023, tritt um 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg die SWR Big Band mit dem Entzertainer Götz Alsmann und den Zucchini Sistaz auf. Der letzte Auftritt der SWR Big Band mit Götz Alsmann und den Zucchini Sistaz fand Anfang 2020 statt, bevor Covid19 dann alle weiteren Auftritte unterband. Jetzt aber sind alle wieder an Bord und Sie können sich auf ein unterhaltsames und erstklassiges musikalisches Ereignis freuen. Dazu der Pressetext: Natürlich mit größter Passion arrangiert und zum Dahinschmelzen präsentiert. Spannend auch wieder, welche Schätze aus den Tiefen des deutschen Jazzschlagers ins verdiente Rampenlicht befördern werden. Als Gäste sind die Zucchini Sistaz dabei. Ein Damen-Trio mit falschen Wimpern, dafür echtem dreistimmigen Gesang. Sie selbst bezeichnen sich als das schärfste Gemüse auf sechs Beinen und bieten die hohe Unterhaltungskunst der goldenen Swing-Ära, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor. Das swingende Gesamtkunstwerk verzückt mit herzerfrischender Leichtigkeit das begeisterte Publikum. Wenn sie nicht gerade die SWR Big Band im Rücken haben, begleiten die Zucchini Sistaz ihren dreistimmigen Satzgesang kokett und kurzerhand einfach selbst - an Kontrabass, Gitarre und Trompete. Insgesamt eine unschlagbare Kombination für einen wunderbar saftigen Swing-Abend, herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet, vortrefflich musikalisch serviert und vom Jazz-Echo-Preisträger und Trippel-Platin Sänger Prof. Dr. Götz Alsmann wortreich garniert. Nähere Infos unter: www.zucchinisistaz.de.