Jazz Matinee am Sonntag, den 08.01.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen bunten Strauss an neuen CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Dr. Will & Saschmo - To The Bone (Solid Pack Records SPR 115), Jorge Pardo - Trance Sketches (Karonte KAR 7883), Hilde Louise Asbjoernsen / Anders Aarum - Movies & Stories Like This (Sweet Morning Music SMRCD 08), Sterzinger V - Leise im Kreise / Tribute to Elfriede Gerstl (Bayla Records BAY 020), Ganna - Home (Berthold Records 4250647322140), Jan Harbeck Quartet - Balanced (Stunt Records STUCD 22102), Karl Berger & Kirk Knuffke - Heart Is A Melody (Stunt Records STUCD 22092), BvR Flamenco Big Band - Del Rio A La Mar (Berthold Records ZR 2206031), Yamabiko Quintet - dto. (Nemu Records 029), Kristina Brodersen & Tobias Weindorf - Habakuk (JazzSick Records 5159JS) und Rupi - Immer Spass auf den Backen (JazzSick Records 5162JS).

Eingebettet sind zunächst drei Konzerthinweise für die kommenden 2 Wochen mit Auszügen aus den dazu gehörenden drei CDs:

1.) Am Dienstag und Mittwoch, den 10.01. + 11.01.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Adele Sauros Quartet auf. Eine neue Stimme in der europäischen Jazzszene, die auf erfrischende Weise Jazztradition mit Zeitgenössischem kombiniert. Der breite, warme Sound von Saxofonistin Adele Sauros lädt sofort zum Zuhören ein. Klar akzentuiert und lyrisch erzählt die Finnin Geschichten aus dem Alltag, die ihre grosse Inspiration seien, so die Saxofonistin. Ihr neuestes Album «I Paint You», 2021 bei FRESH SOUND RECORDS erschienen, spiegelt ihr Leben und Leiden während der Zeit in London wider. Jeder Song entspricht einer speziellen Gemütslage. Diese atmosphärische Dichte, gepaart mit der nordischen Melancholie, die alles wie eine Nebelbank während der Dämmerung mit einer kühlen Geborgenheit durchtränkt, garantiert auch dem Publikum ein faszinierendes Gefühl von Nachdenklichkeit und gleichzeitiger Aufbruchsstimmung. Besetzung: Adele Sauros: tenor/soprano saxes, Pablo Held: piano, Jakob Ebers: bass, Jorge Rossy: drums. Hierzu gibt es einen Ausschnitt aus der CD zu hören! Nähere Infos unter

www.adelesauros.com.

2.) Am Mittwoch, den 18.01.2023, tritt um 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg die SWR Big Band mit dem Entzertainer Götz Alsmann und den Zucchini Sistaz auf. Der letzte Auftritt der SWR Big Band mit Götz Alsmann und den Zucchini Sistaz fand 2019 statt, bevor Covid19 dann alle weiteren Auftritte unterband. Jetzt aber sind alle wieder an Bord und Sie können sich auf ein unterhaltsames und erstklassiges musikalisches Ereignis freuen. Als musikalischen Appetithappen spiele ich Ihnen Ausschnitte aus der ganz neuen CD "Tag am Meer" der Zucchini Sistaz vor (Pique-Nique 4260085810697). Nähere Infos unter: www.zucchinisistaz.de.

3.) Am Donnerstag, den 19.01.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Matthieu Mazué Trio auf. Drei Musiker, die Grenzen aufbrechen und neue Sphären erobern. Das junge Trio des Berner Pianisten Matthieu Mazué hat in den letzten beiden Jahren die hiesige Jazzszene kräftig aufgemischt. Mit ihrem neuen Album «We Stay Still», soeben bei JAZZDOR SERIES erschienen, macht diese aussergewöhnliche Band auf ihrer Release-Tour Halt im bird’s eye. Mit seinen Schweizer Mitmusikern lotet Matthieu Mazué virtuos und mit einer explosiven Energie die Freiräume des Jazz aus. Dabei verliert das Trio nie seine Bodenhaftung und geht feinfühlig aufeinander ein. Die Musiker kreieren einen wuchtigen Sound-Raum, in dem vieles möglich ist, aber immer eine treibende Kontinuität gewährleistet ist. Besetzung: Matthieu Mazué: piano, Xaver Rüegg: bass, Michael Cina: drums. Auch hier gibt es einen musikalischen Appetithappen aus der aktuellen CD! Nähere Infos unter www.matthieumazue.com.

Achtung: Aber auch das Jazzhaus in Freiburg bietet in den beiden Wochen immer um 20 Uhr jede Menge an Jazz-Live-Konzerten. Am Montag, den 09.01.2023, tritt das Cécile Verny Quartett auf (Nachholtermin!); am Dienstag, den 10.01.2023, spielt die Thelma Yellin Big Band aus Israel, allerdings schon um 19:00 Uhr; am Freitag, den 13.01.2023, spielt das Benjamin Lackner Quartet feat. Manu Katché; am Sonntag, den 15.01.2023, tritt das Tord Gustavsen Trio auf; am Dienstag, den 17.01.2023, tritt das Duo Witch ´n´ Monk auf; am Sonntag, den 22.01.2023, tritt das Trio LBT auf. Nähere Informationen zu all diesen Konzerten erhalten Sie unter www.jazzhaus.de unter Programm!