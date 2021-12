Jazz Matinee am Sonntag, den 05.12.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) erneut unter dem Motto "Old Wine New Bottles" weitere CDs und CD-Sets diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

The Complete Louis Armstrong And The Dukes Of Dixieland (3CD-Set American Jazz Classics A 99141), Sonny Rollins Trio - Live In Europe 1959 / Complete Recordings (3CD-Set American Jazz Classics A 99140), Charles Mingus - The Complete 1960 Nat Hentoff Sessions (3CD-Set American Jazz Classics A 99142) und Erroll Garner - Symphony Hall Concert 1959 (Mack Avenue MAC 1189).

Daran anschließend möchte ich zwei verstorbenen Jazzmusikern gedenken, nämlich des Gitarristen Pat Martino (25.08.1944 - 01.11.2021) und des Posaunisten Slide Hampton (21.04.1932 - 18.11.2021) und Ihnen Ausschnitte aus den folgenden CDs vorspielen:

Pat Martino - Impressions (2CDs BMG / Camden 74321 610802), Pat Martino - The Return (Muse Records MCD 5328), Pat Martino - Live at Yoshi´s (Blue Note Records 7243 4 99749 2 0), Slide Hampton - Drum Suite (Mosaic Singles MCD-1007), Slide Hampton - Mellow-Dy (Lester Recordings LRC CDC 9053) und Slide Hampton Quintet - Roots (Criss Cross Jazz Criss 1015 CD).

Wieder einmal eine Sendung mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte!