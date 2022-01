Jazz Spezial am Sonntag, den 09.01.2022, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion ( Michael van Gee / van-gee(aet)net-base,de) stellt Ihnen neue CDs der Label American Jazz Classics, Omnivore Recordings, Blue Note, Soliton Records und Frémeaux & Associés vor, die von verschiedenen Firmen vertrieben werden. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

Louis Armstrong - At The Crescendo 1955 (3CD-Set American Jazz Classics A 99143), Hasaan Ibn Ali - Retrospect of Retirement of Delay: The Solo Recordings (2CD Omnivore Recordings OVCD 440), Art Blakey And The Jazz Messengers - First Flight To Tokyo: The Lost 1961 Recordings (2CD Blue Note 35952857), Polish Ladies - Jazz (2CD Soliton Records SL 1131), Cannonball Adderley 1960-1961 / Jazz in Paris (3CD-Set Frémeaux & Associés FA 5809) und Gerry Mulligan + The Concert Jazz Band / Jazz in Paris (3CD-Set Frémeaux & Associés FA 5796).

Zwei Stunden mit Musik der Jazzgeschichte, die es anzuhören lohnt!