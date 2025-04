Jazz Matinee am Sonntag, den 06.04.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es wegen der Abwesenheit des Jazzredakteurs (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) noch einmal die Wiederholung einer alten Sendung Jazz Spezial vom Sonntag, den 18.09.2011, zu hören, die unter dem Motto stand: Phoenix Records - Ein neues Jazzlabel Teil 1.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden Alben:

Zoot Sims / Bob Brookmeyer - Stretching Out (Phoenix 131530), Hampton Hawes Quartet - All Night Sessions 1-3 (Phoenix 131522), Paul Chambers / Tommy Flanagan - Motor City Scene (Phoenix 131524), Carmen McRae - After Glow + Mad About The Man (Phoenix 131527), Jack Teagarden / Bobby Hackett - Complete Fifties Studio Recordings (Phoenix 131523), Hank Jones - Complete Original Trio Recordings (Phoenix 131529), Lee Konitz - Very Cool + Tranquility (Phoenix 131528) und Jan Johansson in Hamburg (ACT 9510-2). Zwei lange Stunden mit hervorragender Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 06.04.2025, tritt bereits um 18 Uhr im Jazzhaus Freiburg im Rahmen der Hammond Jazz Night das Christoph Neuhaus / Klaus Graf Groove Project auf. Diese Besetzung hat ein fettes energiegeladenes Groovepaket im Gepäck. Mit dem langjährigen Leadsaxophonisten der SWR Big Band Klaus Graf und einem der spannendsten Gitarristen der jüngeren Generation Christoph Neuhaus haben sich die Baden Württembergischen Jazzpreisträger von 1991 und 2021 zusammengetan um ein Programm zu schüren bei dem selbst das ein oder andere Stuhlbein mitwippt. Der international agierende Schlagzeuger Johann Polzer und Gastgeber Thomas Bauser an der Hammond bilden dabei die schweißtreibende Rhythmus Section.

2.) Montag, den 07.04.2025 tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der hervorragende Saxofonist Tobias Meinhart mit seinem Programm "Berlin People" auf. Berlin People ist das aktuelle Projekt des Saxophonisten Tobias Meinhart. 2022 wurde Meinhart in den Critics Polls des DOWNBEAT Magazins zum Rising Star gekürt. Seit 15 Jahren lebt er in New York und pendelt regelmäßig zwischen dem Big Apple und Berlin. In beiden Städten gehört Jazz zum Alltag und begeistert viele junge Menschen. Diesen Spirit bringt Meinhart mit seiner neuen Band auf die Bühne. In der Band vereint Meinhart einige der interessantesten jungen Jazzmusiker Deutschlands: Ludwig Hornung (Piano), Tom Berkmann (Bass) und Mathias Ruppnig (Schlagzeug). Die Musik des Quartetts besticht durch kraftvolle Unisono-Linien, humorvolle und atmosphärische Passagen sowie eine packende Energie, die ihre Auftritte zu dynamischen Erlebnissen macht.

3.) Dienstag, den 08.04.2025, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Marta Sanchez Trio auf und stellt u.a. das Programm des Albums "Perpetual Void" vor, das vom Label Intakt Records veröffentlicht wurde. Das hervorragende Trio spielt in der Besetzung Marta Sanchez Klavier, Kanoe Mendenhall Bass und Ofri Nehemya Schlagzeug.