Jazz Matinee am Sonntag, den 07.11.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liee Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs diverser Label vor und Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Ray Anderson Pocket Brass Band - Come In (DoubleMoon Records DMCHR 71381), Christian Krischkowsky Quartet - The End Of Melancholism (DoubleMoon Records DMCHR 71392), Orchester der Kulturen - A World Symphony (Universal Music MENA 602438602698), Aki Rissanen - Divided Horizon (Edition Records EDN 1177), Joschi Schneeberger Quartett - Reiselust (City Parks Records CIPA 3037-2), Gina Schwarz Pannonica - All Alone 2020 (Cracked Anegg Records crack 0078), Sophie Abraham - Brothers (Crackwed Anegg Records crack 0077), Monoglot - Resonance (Hout Records HR 035), Hindol Deb - Essence of Duality (CTO Music 0046382164381), Fabiana Striffler - Archotíc (Traumton 4699), Hans Anselm Quintett - Room Scope Moon (Berthold Records BR 321051) und Nils Wogram - Muse (nWog Records 041).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise für die kommende Woche:

1.) Montag, den 08.11.2021, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Johannes Mössinger Quartet unter dem Titel "20 Years Mössinger US-Quartet (Part 2) auf. Freiheit des Augenblicks und das Gespür für Form und Architektur der Musik sind in diesem Quartett vereint, das vier Ausnahmemusiker zusammenführt. „Seine Werke belegen deutlich, wie stark er frei von Klischees denkt und einen völlig eigenen Takt entwickelt“, hieß es etwa in Jazz’n’More über den in Freiburg lebenden Pianisten, der mit Jazzstars wie Joe Lovano, Joel Frahm oder Seamus Blake zusammenspielte und als Bandleader immer wieder auf amerikanische Freunde setzt. So aktuell auf den New Yorker Schlagzeuger Adam Nussbaum, der als unermüdlicher Initiator und Inspirator bereits Jazzgeschichte geschrieben hat und Posaunist Andy Hunter, der fester Bestandteil der New Yorker Szene und Mitglied der WDR Bigband Köln ist. Das Quartett spielt in der folgenden Besetzung: Johannes Mössinger Klavier, Andy Hunter Posaune, Martin Gjakonovski Bass und Adam Nussbaum Schlagzeug.

2.) Am Dienstag, den 09.11.2021, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus in Freiburg der Trompeter Nils Wülker mit seiner Band auf. Der Kreis schließt sich. Mit ›GO‹, Nils Wülkers energischer Exkursion in die elegante Elektronik, komplettiert sich eine über mindestens fünf Jahre erlebte Albumtrilogie. Für diese entführte uns der charismatische Trompeter und Songschreiber, der 2019 zum vierten Mal mit dem German Jazz Award in Gold dekoriert wurde, mit dem ersten Teil ›UP‹ in den Pop und mit dem Nachfolger ›ON‹ zum HipHop. Das dritte und abschließende Werk ›GO‹ (ab 4. Sep) wird noch im gleichen Herbst seine Bühnenfeuertaufe mit einer umfangreichen Deutschlandtournee begehen.

Nils Wülkers zehntes Studioalbum ist zwar mit all den analogen Synthesizern, dem Arpeggiator, den organischen Loops und Beats »maximal nicht live«, wie er selbst sagt, besticht dafür im Kontrast mit dem direktesten und dynamischsten Trompetenspiel jenseits seiner Livealben und Konzerte – eine Lektion, die der 42-jährige »große Melodiker« (Die Zeit) seinem 2019 erschienenen Livealbum ›Decade‹ verdankt. Produziert mit Ralf Christian Mayer (Clueso, Fanta 4) und komplett selbst komponiert, zeigt ›GO‹ die bisher extremste Seite des vielfach preisgekrönten Musikers - eingespielt mit Mitgliedern seiner beliebten Liveband, dazu dem Wiener Keyboarder Albin Janoska (SOHN) und dem amerikanischen Trompeter Theo Croker im alles andere als sterilen Corona-Distanz-Duo ›Highline‹.

Klar, dass mit dem bewährten, druckvollen Bandsound auch die Liveumsetzung dieses Albums seine ganz besondere Magie entfalten wird, wovon man sich zum Jahresende ausgiebig überzeugen werden kann.

Zu beiden Konzerten spiele ich Ihnen als Appetithappen jeweils einen Ausschnitt aus deren Musik vor!