Jazz Matinee am Sonntag, den 08.01.2017, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Unit Records (Vertrieb Harmonia Mundi), FLOATMusic (Eigenvertrieb), Jazzsick Records (Vertrieb in-akustik Musik) und bazaarpool (Eigenvertrieb, CD-Baby etc.) vor, die alle im Jahr 2016 veröffentlicht wurden.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Max Petersen Trio - Dream Dancing (Unit Records UTR 4704), Izabella Effenberg Trio - Iza (Unit Records UTR 4730), Reinhold Schölzer & orchest*ra*conteur - aerial image (Unit Records UTR 4719), Vein - The Chamber Music Effect (Unit Records UTR 4716), Oliver Leicht (Acht) - The State Of Things (FLOATMusic FLO12), Forsonics - dto. (Jazzsick Records 5099 JS) und Bazar Bla - Twenty (bazaarpool CD 015).

Eingebettet in diese Neuvorstellungen sind meine Konzerthinweise für die kommende Woche mit Ausschnitten aus den dazugehörigen CDs:

1.) Am Montag, den 09.01.2017, tritt um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Klaus Heidenreich Quartett auf und präsentiert u.a. das Programm der vom Label Unit Records veröffentlichten CDs "Man On Wire" und "Perceptions".Vier aufsteigende junge Sterne der deutschen Szene kosten die Kombination von Tradition und Moderne aus.Mit geteiltem Feu sacré, tiefer gegenseitig spielender Sensibilität, Innovationskraft und dem Mut auch mal zu Ecken und Kanten besticht dieses Quartett in den eigenen Kompositionen durch einen ästhetischen, variantenreichen und schnurgeraden Sound. Zu hören ist dieser spezielle Sound auch auf den zwei bisher veröffentlichten CDs der Band. Das herausragende Quartett spielt in der Besetzung: Klaus Heidenreich Posaune, Sebastian Sternal Klavier + Rhodes, Robert Landfermann Kontrabass sowie Jonas Burgwinkel Schlagzeug. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen aus der CD "Man On Wire" (Unit Records UTR 4443) einen Ausschnitt vor. Nähere Informationen erhalten Sie über die folgende Website: www.klausheidenreich.com

2.) Am Dienstag, den 10.01.2017, und Mittwoch, den 11.01.2017, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel ebenfalls das Klaus Heidenreich Quartett auf, natürlich in der gleichen Besetzung wie tags zuvor beim Jazzkongress in Freiburg.

3.) Am Freitag, den 13.01.2017, und Samstag, den 14.01.2017, tritt jeweils um 20:30 Uhr ebenfalls im Bird´s Eye in Basel das Ronny Graupe Trio Spoom auf und präsentiert u.a. das Programm der aktuellen, vom Label Pirouet Records (PIT 3098) veröffentlichten CD mit dem Titel "The White Belt", die im April des Jahres 2016 aufgenommen wurde. Ein veritables Dream-Team hat sich hier in der Band Spoom zusammengefunden – drei exzellent aufeinander eingespielte Individualisten. Auch in den heissen Phasen seiner dem Trio auf den Leib geschriebenen, enorm vielseitigen Kompositionen behält Ronny Graupes Spiel jenen gelassen-launigen Touch, der die Jazzgitarre unwiderstehlich macht. Seit zwölf Jahren zelebrieren die Musiker ihren ganz eigenen, eleganten und immer wieder neu erdachten Sound. Das Trio Spoom spielt in der Besetzung: Ronny Graupe Gitarre, Jonas Westergaard Bass und Christian Lillinger Schlagzeug. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen aus der aktuellen CD "The White Belt" einen Ausschnitt vor. Nähere Informationen erhalten Sie über die folgende Website: www.ronnygraupe.de.

Eine Stunde vielseitiger und spannender Musik erwartet Sie! Also unbedingt das Radio oder den Computer / Laptop einschalten und zuhören!