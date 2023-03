Jazz Matinee am Sonntag, den 12.03.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Reiner Winterschladen & NDR Big Band - BOW (Nemu Records 027), Thomas Nordhausen & Stefan Michalke - Slow Boat (JAZZsick Records 5157 JS), Nils Wülker & Arne Jansen - Closer (Warner Music 5054197411335), Mikkel Ploug Group featuring Mark Turner - Nocturnes (Stunt Records STUCD 22112), Ned Ferm - Autumn´s Darling (Stunt Records STUCD 22072), Claes Janson & Christina von Bülow - Det regnar i min stad (Stunt Records STUCD 22142), Smokers Lounge - Secret (Stunt Records STUCD 22082), Michael Feinberg Quartet / Quintet - Blues Variant (Criss Cross 1413 CD), Alex Sipiagin - Mel´s Vision (Criss Cross 1414 CD), Christian McBride´s New Jawn - Prime (Mack Avenue Records BRO 4004), Peter Weniger´s Point of Departure - Serious Fun (Toy Piano Records TPR 202202) und Harri Stojka & Jatinder Thakur - Improvisation / Live (Galileo Music GP 013).

Konzerthinweise für die Zeit vom 12.03.2023 bis 25.03.2023:

1.) Am Sonntag, den 12.03.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Pianisten Joel Lyssarides auf und stellt die vom Label ACT Records veröffentlichte CD "Stay Now" vor, die im Januar 2023 veröffentlicht wurde. In seiner Heimat Schweden gilt Joel Lyssarides als der Piano-Rising-Star der Stunde. Und obwohl sein Name außerhalb Schwedens bislang vor allem Szene Kennern Begriff sein dürfte, gehören die Aufnahmen des 1992 geborenen Pianisten bereits jetzt zu den meistgehörten des europäischen Jazz: Über 50 Millionen Mal wurden sie in den letzten Jahren allein auf dem Streamingdienst Spotify aufgerufen. Dahinter steckt kein musikalisches Kalkül, vielmehr folgte Lyssarides stets seiner Intuition. Er sagt: „So sehr wie ich mich auch freue, dass viele Menschen meine Musik offensichtlich sehr mögen und sie immer wieder hören wollen - der Impuls kommt immer aus mir selbst heraus. Ich und mein Piano, das ist Mittelpunkt meiner musikalischen Welt.“ Das ACT-Debüt „Stay Now“, Joel Lyssarides drittes Album, ist ein schillerndes, eindringliches Spiegelbild dieser Welt. Und es macht deutlich: Die Zeit ist reif für den Schritt auf die internationale Bühne. Jazz, das ist für Joel Lyssarides vor allem ein Vokabular auf dem Weg zum ganz persönlichen Ausdruck. Die Stücke für „Stay Now“ hat er in einem abgelegenen Haus im Wald komponiert, eine gute halbe Stunde außerhalb von Stockholm. Bevorzugt nachts, in der Stille, Dunkelheit, Konzentration. Die Atmosphäre dieses Ortes spiegelt sich in der Musik, die stark von Raum, Klang und Stimmung geprägt ist, hörbar wider - verstärkt durch das hochkonzentrierte, differenzierte, subtile Zusammenspiel von Joel Lyssarides mit Bassist Niklas Fernqvist und Schlagzeuger Rasmus Blixt. Das schwedische Magazin Lira schreibt: „Obwohl das Konzept „Jazz“ bereits sehr weit gefasst ist, ist es doch zu eng für die Musik dieses Trios.“ Die drei jungen Musiker verbindet eine enorme Sensibilität und Ausdrucksfähigkeit, ausgehend von einem Vokabular, das sich gleichermaßen aus europäischer Klassik, Jazz dies- und jenseits des Atlantiks und der Tiefe und Zugänglichkeit großen Songwritings speist. Von Crossover jedoch keine Spur. Alles fließt und schwingt, nichts wirkt gewollt oder konstruiert, man hört in jeder Note ein natürliches Verständnis für die Grenzenlosigkeit der Musik. Und den selbstbewussten Drang, alles, was man spielt in den Dienst des Ausdrucks in der Musik zu stellen. Das Spektakuläre in dieser Musik ist in den allermeisten Momenten verborgen im Innigen, Leisen, im Moment des fokussierten Innehaltens. Der so ist auch der Albumtitel „Stay Now“ vor allem eine Verneigung vor der Kostbarkeit des Hier und Jetzt, dem Wert von gegenwärtigen und verflossenen Begegnungen und dem Hinhören, Verweilen und im Moment Versinken. Im You-Tube-Kanal finden Sie aus der derzeitigen aktuellen CD eine ganze Reihe von Tracks eingestellt!

2.) Am Montag, den 13.03.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Band Mats-Up mit dem Programm Global Mixture auf. Mit Mbuso Khoza konnte der Schweizer Trompeter und Komponist Matthias Spillmann einen Sänger gewinnen, der nicht nur einer der anerkanntesten Kenner der südafrikanischen Vokalmusik ist, sondern auch ein Improvisator mit schier unendlichen stimmlichen Möglichkeiten bis hin zu Body Percussion und Storytelling. Spillmann hat südafrikanische Musik und eigene Kompositionen adaptiert, die in dieser spannenden Band zu afroeuropäischem Jazz zusammenwachsen. Die Band spielt in der Besetzung: Reto Suhner Saxofon, Mbuso Khoza Gesang, Marc Méan Klavier, Matthias Spillmann Trompete, Raffaele Bossard Bass und Dominic Egli Schlagzeug. Die derzeit aktuelle CD "Ivovo" ist komplett im You-Tube-Kanal eingestellt!

3.) Am Sonntag, den 19.03.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg Andreas Schaerer und Hildegard Lernt Fliegen auf mit dem Programm der im Jahr 2020 bereits veröffentlichten ACT CD "The Waves Are Rising, Dear!". Der charismatische Schweizer Andreas Schaerer ist einer der facettenreichsten und originellsten Jazzsänger und Komponisten unserer Zeit. Die Musikszene verneigt sich weltweit vor so viel Virtuosität und Wandelbarkeit und auch wenn er selbst sich niemals als Stimmakrobaten bezeichnen würde, wird ihm genau dieser Vergleich aufgrund seiner herausragenden technischen Raffinesse und intelligenten Beherrschung seiner Stimme gerecht. Mit seiner Paradeband Hildegard Lernt Fliegen brachte Andreas Schaerer im Frühjahr 2020 nach sechs Jahren ein neues Studioalbum ›The Waves Are Rising, Dear!‹ auf dem Label ACT Music heraus, welches sie im Rahmen einer ausgedehnten Tournee live präsentieren! Bekannt für seine hochenergetischen, unkonventionellen Bühnen-Performances wird dieses Sextett hier einmal mehr unter Beweis stellen, dass Ernsthaftigkeit und Spaß in der Musik sich nicht ausschließen müssen, sondern ganz im Gegenteil, sich gegenseitig beflügeln! Im You-Tube-Kanal finden Sie einige Ausschnitte aus dem aktuellen Album!

4.) Am Montag, den 20.03.2023 tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Quartett des Schlagzeugers Nathan Ott auf. “Zu den hörenswertesten jüngeren, explizit kammermusikalischen Ensembles im europäischen Jazz gehört das Quartett um den Schlagzeuger Nathan Ott. Seine Musik ist faszinierend unorthodox und zeitgenössisch, dabei durchaus einer Tradition verhaftet. Bemerkenswert, wie atmosphärisch dicht die Bögen gespannt werden.“ FAZ. Neu kam mit Christof Lauer, einer der wichtigen deutschen Saxophonisten in die Band und verwandelte das Innenleben des Ensembles. Gemeinsam mit dem SWR-Jazzpreisträgers Sebastian Gille entsteht ein orchestrales Klangspektrum mit viel Drive. Das Quartett spielt in der Besetzung: Christoph Lauer Saxofon, Sebastian Gille Saxofon, Jonas Westergaard Bass und Nathan Ott Schlagzeug. Die derzeit aktuelle CD "Shades of Red" ist komplett im You-Tube-Kanal eingestellt!

5.) Am Freitag und Samstag, den 24. + 25.03.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Large Ensemble des Gitarristen Louis Matute auf mit einem Programm, dass feinfühlig Jazz und lateinamerikanische Elementen miteinander verschmelzt. Louis Matutes jüngstes Album «Our Folklore» lässt das Publikum in eine atmosphärische Welt von gegenwärtigem Jazz und der lateinamerikanischen Folklore eintauchen. Der preisgekrönte Gitarrist mit honduranischen Wurzeln vereint auf wunderschöne, poetische Weise unterschiedlichen Kulturen in seiner Musik und bezaubert mit einer betörenden Klangsprache. Die sonst virtuosen Musiker schmelzen zu einem organischen Ganzen zusammen und faszinieren durch zarte Melodien, die über mitreissende Rhythmen fliessen. Besetzung: Zacharie Ksyk Trompete, Léon Phal Tenorsaxofon, Louis Matute Gitarre, Andrew Audiger Klavier / Fender-Rhodes, Virgile Rosselet Bass und Nathan Vandenbulcke Schlagzeug. Nähere Infos erhalten Sie über www.louismatute.com. Hierzu gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen CD zu hören!