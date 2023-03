Jazz Matinee am Sonntag, den 19.03.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute ist die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) leider verhindert, so dass eine ältere Jazz Matinee-Sendung und zwar die vom 02.05.2021 wiederholt wird. In dieser Sendung wurden zwei der ganz großen Jazzpianisten Europas mit Aufnahmen - aus in der Regel - vergriffenenen CDs vorgestellt, nämlich Martial Solal aus Frankreich und Krzystof Komeda aus Polen. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Martial Solal Live 1959/85 - The Best (Flat & Sharp), Martial Solal Live 1964/85 - Encores (Flat & Sharp), Martial Solal & Joachim Kühn - Duo In Paris (Dreyfus Rec.), Martial Solal - Suite For Trio (MPS/Polygram), M. Solal / F. Mechali / J.L. Mechali / A Piacere - Triptyque (ADDA Records) und Krzystof Komeda Live at the Jazz Jamboree 1961-1967 (3CD-Set Polskie Nagrania: aus CD1: Crazy Girl / aus CD2: Kattorna / aus CD3: Svantetic). Viel Vergnügen!

Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 19.03.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg Andreas Schaerer und Hildegard Lernt Fliegen auf mit dem Programm der im Jahr 2020 bereits veröffentlichten ACT CD "The Waves Are Rising, Dear!". Der charismatische Schweizer Andreas Schaerer ist einer der facettenreichsten und originellsten Jazzsänger und Komponisten unserer Zeit. Die Musikszene verneigt sich weltweit vor so viel Virtuosität und Wandelbarkeit und auch wenn er selbst sich niemals als Stimmakrobaten bezeichnen würde, wird ihm genau dieser Vergleich aufgrund seiner herausragenden technischen Raffinesse und intelligenten Beherrschung seiner Stimme gerecht. Mit seiner Paradeband Hildegard Lernt Fliegen brachte Andreas Schaerer im Frühjahr 2020 nach sechs Jahren ein neues Studioalbum ›The Waves Are Rising, Dear!‹ auf dem Label ACT Music heraus, welches sie im Rahmen einer ausgedehnten Tournee live präsentieren! Bekannt für seine hochenergetischen, unkonventionellen Bühnen-Performances wird dieses Sextett hier einmal mehr unter Beweis stellen, dass Ernsthaftigkeit und Spaß in der Musik sich nicht ausschließen müssen, sondern ganz im Gegenteil, sich gegenseitig beflügeln! Im You-Tube-Kanal finden Sie einige Ausschnitte aus dem aktuellen Album!

2.) Am Montag, den 20.03.2023 tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Quartett des Schlagzeugers Nathan Ott auf. “Zu den hörenswertesten jüngeren, explizit kammermusikalischen Ensembles im europäischen Jazz gehört das Quartett um den Schlagzeuger Nathan Ott. Seine Musik ist faszinierend unorthodox und zeitgenössisch, dabei durchaus einer Tradition verhaftet. Bemerkenswert, wie atmosphärisch dicht die Bögen gespannt werden.“ FAZ. Neu kam mit Christof Lauer, einer der wichtigen deutschen Saxophonisten in die Band und verwandelte das Innenleben des Ensembles. Gemeinsam mit dem SWR-Jazzpreisträgers Sebastian Gille entsteht ein orchestrales Klangspektrum mit viel Drive. Das Quartett spielt in der Besetzung: Christoph Lauer Saxofon, Sebastian Gille Saxofon, Jonas Westergaard Bass und Nathan Ott Schlagzeug. Die derzeit aktuelle CD "Shades of Red" ist komplett im You-Tube-Kanal eingestellt!

3.) Am Freitag und Samstag, den 24. + 25.03.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Large Ensemble des Gitarristen Louis Matute auf mit einem Programm, dass feinfühlig Jazz und lateinamerikanische Elementen miteinander verschmelzt. Louis Matutes jüngstes Album «Our Folklore» lässt das Publikum in eine atmosphärische Welt von gegenwärtigem Jazz und der lateinamerikanischen Folklore eintauchen. Der preisgekrönte Gitarrist mit honduranischen Wurzeln vereint auf wunderschöne, poetische Weise unterschiedlichen Kulturen in seiner Musik und bezaubert mit einer betörenden Klangsprache. Die sonst virtuosen Musiker schmelzen zu einem organischen Ganzen zusammen und faszinieren durch zarte Melodien, die über mitreissende Rhythmen fliessen. Besetzung: Zacharie Ksyk Trompete, Léon Phal Tenorsaxofon, Louis Matute Gitarre, Andrew Audiger Klavier / Fender-Rhodes, Virgile Rosselet Bass und Nathan Vandenbulcke Schlagzeug. Nähere Infos erhalten Sie über www.louismatute.com.