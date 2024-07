Jazz Matinee am Sonntag, den 14.07.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel neuer Alben unterschiedlicher Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Benjamin Koppel - Story of Mankind + A Requiem (2CD Cowbell Music 93), Benjamin Koppel / Brian Blade / Anders Koppel - Time Again (Cowbell Music 89), Live at the Bird´s Eye Jazz Club - Volume 23 / Evening (LABE 23), Aki Takase Japanic - Forte (BMC Records BMC CD 331), Yta Moreno / Fred Mascavo / Christian Gonsior - Ouro Negro (ATS Records CD-1017), Hildegunn Oiseth Quartet - Garden on the Roof (Clap Your Hands Record CYH 00011), Aseo Friesacher - Kaiju Project (Challenge Records CR 73589), Jonathan Salvi Arugula Sextet - Arugula (DoubleMoon Records DMCHR 71441), Sameka & Strings - Merlins Reise (Timezone Records TZ 2635), Bill Petry - Close Your Eyes (Timezone Records TZ 2651), Hotel Bossa Nova - Trés Maneiras (Enja 9849), Evita Olidoro - Nerovio (TUK Music TUK 065) und Demian Dorelli - A Romance of many Dimensions (Ponderosa Music Records CD 171).

Konzerthinweis: Am Montag, den 15.07.2024, tritt um 20 Uhr eim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Desert Jazz Orchestra auf mit ihrem neuen Programm "Echoes from Home". The Desert Jazz Orchestra hat spannenden Big Band Jazz aus dem Südwesten im Gepäck. Unter der Leitung von Tom Timmler bringen die 17 Musiker ausgewählte Charts von Komponisten und Arrangeuren aus der Region mit. Von klassischem Swing und Second Line New Orleans Beat, über pulsierenden Latin, Funk und Blues bis hin zu vielschichtigen zeitgenössischen Klängen mit selbst einer Prise Rap reicht die breite stilistische Palette.

Ps: Sonntag, den 14.07.2024, heißt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder Jazz Spezial am Sonntag, die unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" steht!