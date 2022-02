Jazz Matinee am Sonntag, den 20.02.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Silent Explosion Orchestra - Portraits of New York City (Unit Records UTR 5010), Lou-Duo - Souvenir (Edition Metropolmusik 017), Renaud García - Fons - Le Souffle des Cordes (E-Motive Records EMO211), Tanguediaduo - Astor Piazzolla / Soledad (Visage Music VM 3037), Polish Ladies - Jazz (2CD Soliton SL 1131), Andreas Hinterseher - Stay Away And Play! (Fine Music FM 328-2), Jeff LorberFusion - Space-Time (Shanachie 5488), Hub Hildenbrand - Mater (Blackbird Music BR 202157), Felix Henkelhausen Quintet - Misanthropic Tendencies (Blackbird Music BR 202158), Paul Lay - Full Solo (Gazebo GAZ 207), Simone Prattico - Oriundo (Zamora ZAMO CD 2106), Bruno Angelini - Transatlantic Roots (Vision Fugitive VF 313023), MLB Trio - Birka (Ilona Records LIR 9210121), Mulo Francel - Mountain Melody (Fine Music FM 262-2) und Markus Becker - Alleingang (Berthold Records 4250647321075).

Dann noch die folgenden Konzerthinweise:

1.) Am Sonntagabend um 20 Uhr tritt im Jazhaus Freiburg die Band Mammal Hands auf. "Shadow Work" ist ihr dritttes Album und das erste selbst produzierte. Aufgenommen in den 80 Hertz Studios (Gondwana Records) ist das Werk ein Resultat aus 18 Monaten Tour und intensiven Schreib-Sessions. Die Energie ihrer berauschenden Live-Performance beeinflusste den Schreibprozess und trotzdem beinhaltet Shadow Work eine ruhige reflektierende Seite, die dem Album eine emotionale Bandbreite verleiht, welche den Zuhörenden Zugang zu Mammal Hands Welt gewährt. Mammal Hand sspielt in der Besetzung: Jordan Smart - Saxophones, Nick Smart - Piano, Keyboards und Jesse Barrett - Drums.

2.) Am Dienstag, den 22.02.2022, tritt um 20 Uhr im Rahemn der Hammond Jazz Night das Lorenzo Petrocca Organ Trio & Jürgen Bothner auf mit einem Programm zu Ehren des verstorbenen Gitarristen Pat Martino. Im November 2021 ist der Gitarrist Pat Martino im Alter von 77Jahren gestorben. Er gehörte seit den 1960er Jahren zur Top Liga der Jazzgitarristen und war durch sein charakteristisches Gitarrenspiel ein bedeutender Einfluß für alle die auf diesem Instrument im Bereich Jazz unterwegs waren. Seine Liste der Hammond Spieler mit denen er während seiner Laufbahn regelmäßig zusammenarbeitete umfasst alle Big Names der Hammond Orgel, angefangen von Jimmy Smith, Dr. Lonnie Smith, Jimmy McGriff, Don Patterson, Jack McDuff, Richard Groove Holmes bis hin zu Joey deFrancesco. Auch für Lorenzo Petrocca war Pat Martino einer der ganz wichtigen Einflüsse und auf den Programmlisten seines Organ Trios gehören Pat Martino Tunes immer dazu. Grund genug für ein Tribute welches in erster Linie eine Würdigung des Schaffens von Pat Martino sein soll. Das Lorenzo Petrocca Organ Trio mit Armin Fischer am Schlagzeug und Thomas Bauser an der Hammond wird für dieses Tribute durch den hervorragenden Stuttgarter Tenoraxophonisten Jürgen Bothner unterstützt. Also: ein Muss für alle Freunde des Straight Ahead Jazz. Besetzung: Jürgen Bothner (sax), Lorenzo Petrocca (git), Armin Fischer (drums) und Thomas Bauser (hammond B3)