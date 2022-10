Jazz Matinee am Sonntag, den 23.10.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die folgenden CDs vor:

Geoff Goodman´s Criss Cross Trio - The Road Taken (HGBSBlue 20215), Ull Möck Solo Piano - Wonder Land (Mochermusic MOM-0037) und Ull Möck Trio - Fab 4 Go Blue Notze (Mochermusic MOM-038).

Dann folgen neue CDs diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Wolfgang Lackerschmid - Never Stop Playing (HipJazz 023), More Than Four - Keep The Beauty (Anflow Records AR 0004), Stefan Koschitzki & Fabiano Pereira - Brazilian Blues Vol. II (Fine Music FM 329-2), Nicolas Thomas 4 - Plays The Music Of Hank Jones (Fresh Sound Records FSR-CD 5111), John Hart - Euphoria (Steeplechase SCCD 31922), Opus 5 - Swing On This (Criss Cross Jazz 1406 CD), Bill O´Connell - A Change Is Gonna Come (Savant Records SCD 2197), Orrin Evans - The Magic Of Now (Smoke Sessions Records SSR-2103), Joe Farnsworth - City Of Sounds (Smoke Sessions Records SSR-2105), Bart Plugers - Blossom And Blasphemy / JazzThing Next Generation Vol. 94 (DoubleMoon Records DMCHR 71406) und Tryon - Läuterung (DoubleMoon Records DMCHR 71409).

Hier noch zwei Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 23.10.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Sängerin Simin Tander auf und stellt ihre derzeit aktuelle CD "Unfading" vor, die vom Label Jazzhaus Records veröffentlicht wurde. Die deutsch-afghanische Sängerin und Komponistin Simin Tander präsentiert ihr aktuelles Album und beweist erneut, dass sie zu den spannendsten Musikerinnen der europäischen Jazzszene zählt. Gesungen auf Englisch und auf Paschtu/Afghaani entwickelt ihr sowohl zartes als auch kraftvoll-warmes Timbre einen Sog, eine leise Intensität, die man selten erlebt. Schon vor einigen Jahren wurde sie für ihr Album "Where Water Travels Home" von der internationalen Presse begeistert gefeiert. Fast noch überschwänglicher fielen die Reaktionen auf die bei ECM Records erschienene Trio-Produktion "What Was Said" von Tord Gustavsen und Simin Tander mit Jarle Vespestad aus, die den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik erhielt. Mit diesem Trio sowie mit ihren eigenen Formationen gab Simin Tander bereits zahlreiche Konzerte auf den renommiertesten Festivals weltweit. Auf ihrem neuesten Werk ´Unfading´ vertont sie, neben ihren eigenen Texten, Gedichte „von inspirierenden Frauen, die im Rahmen ihrer Kultur und Epochen sehr eigenwillige und starke Persönlichkeiten waren beziehungsweise sind“, erklärt Tander. Durch eine sehr unkonventionelle Instrumentierung und extrem feinsinniges Spiel kreiert Simin Tanders ´new quartet´einen transparenten und tiefgründigen Klang, den man so noch nie gehört hat. Simin Tander und ihre ausgewählten Begleiter beflügeln sich gegenseitig, gemeinsam kreieren sie eine anrührende Intimität. Selbst wenn die Musik mitunter etwas melancholisch erscheinen mag, signalisiert Unfading insgesamt doch eine entschieden positive, lebensbejahende Haltung. „In dem Wort ´Unfading´ und der ganzen Platte steckt viel von meiner Sehnsucht, mich immer weiter zu bewegen“, so meint das Wort ´Unfading´ einen unvergänglichen Fluss, der sich immer wieder neu aufdeckt und weiter fließt. Simin Tander neues Quartett besteht aus: Simin Tander – Gesang, Komposition, Björn Meyer – Elektrischer Bass, Samuel Rohrer – Schlagzeug und Harpreet Bansal – Violine. Zu Simin Tander und ihrer Musik finden sie zahlreiche Beispiele auf der Website von You Tube.

2.) Am Montag, den 24.10.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Mareike Wiening Quintett auf und stellt u.a. das Programm der derzeit aktuellen CD "Future Memories" vor. „Future Memories“ ist das bereits zweite Album der hervorragenden Schlagzeugerin Mareike Wiening und ihrem US-Quintet, das 2022 beim Deutschen Jazzpreis als Band des Jahres nominiert war. Inspiriert ist die Musik nicht nur von den Einflüssen des Big Apple, sondern auch von Wienings früherer Lebensstation: Skandinavien. Die Musik ist ein subtiles, melodiefreudiges Gesamtkunstwerk voller variantenreicher Klanggedichte, mal kammermusikalisch, dann wieder zupackend mit groovenden Improvisationen. Die Band spielt in der Besetzung: Rich Perry, sax / Volker Engelberth, p / Alex Goodman, guit / Johannes Felscher, b und Mareike Wiening, dr. Auch zu Mareike Wiening und ihrer Musik finden sie zahlreiche Beispiele auf der Website von You Tube. Das Konzert mit dem Mareike Wiening Quintett sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Und wenn Sie am 24.10.2022 nicht zum Jazzkongress in Freiburg kommen können, dann haben Sie noch die Gelegenheit, die Band an den folgenden Tagen in Konzerten hier in der Region zu erleben und zwar am Dienstag, den 25.10.2022 um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel, am Donnerstag, den 27.10.2022 im Cave 61 in Heilbronn, am Freitag, den 28.10.2022 im Jazztone in Lörrach und am Samstag, den 29.10.2022 im Jazzclub in Heidelberg.