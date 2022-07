Jazz Matinee am Sonntag, den 24.07.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen voraussichtlich die folgenden CD-Sets und CDs vor:

Lee Konitz - The Complete 1956 Quartets (2CDs Essential Jazz Classics EJC 55773), Stan Getz Quartet - At Large / The Complete Sessions (2CDs American Jazz Classics A 99152), Paul Desmond / Jim Hall Quartet - The Complete Recordings (4CD-Set Essential Jazz Classics EJC 55770), Hip! The Untold Story of Tubby Hayes´1965 (2CDs Rhythm And Blues Records RANDB 080), Duke Ellington - Berlin 1969/1973 (The Lost Recordings TLR-2204041), Manfred Schoof Quintet - Live In Bremen 1978 (2CDs MIG Music M 1316-2) und Tony Williams - Play Or Die (MIG Music M 1214-2).

Zwei Stunden mit erstklassiger Musik erwarten Sie!