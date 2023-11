Jazz Matinee am Sonntag, den 26.11.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

wie bereits in der letzten Jazz Matinee angekündigt, gibt es heute die Wiederholung einer älteren Jazz Matinee zu hören und zwar die Jazz Matinee vom 07.02.2021, in der die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zwei Stunden lang eine ganze Reihe von CDs des englischen Labels Whirlwind Recordings vorgestellt hatte. Lassen Sie sich überraschen!

Konzerthinweis:

Am Montag, den 27.11.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Trio Patrick Bebelaar (Klavier), Frank Kroll (Saxofon) und Christoph Beck (Saxofon) auf mit einem Programm unter dem Motto "Jazz meets Worldmusic". Seit vielen Jahren arbeiten Frank Kroll und Patrick Bebelaar zusammen im Duo und entwickelten dabei ein blindes Verständnis in ihren gemeinsamen Improvisationen. Erweitert um den Saxophonisten Christoph Beck ist aus dem Duo nun ein Trio entstanden, das in seiner Musik die europäische Kultur genauso wie den amerikanischen Jazz zum Ausgangspunkt der musikalischen Ideen nutzt. Sie machen eine Reise durch die imaginäre Folklore dieser Welt bis in die Renaissance. Ein mit Sicherheit spannender musikalischer Abend erwartet Sie!

Ps.: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial, die unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht.