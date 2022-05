Jazz Matinee am Sonntag, den 29.05.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese eine Reihe von CDs vor, die dafür extra geschickt bzw. mitgegeben wurden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs: Heinrich von Kalnein & Meretrio - Passagem (Natango Music NAT 47618-2), Will Bartlett / Kate Mullins Duo - Between Us (WKBU 001), Quadro Nuevo - Odyssee / A Journey Into The Light (Fine Music FM-323-2) und Quadro Nuevo - Coole Kinderlieder Mit Coolen Instrumenten (Fine Music-333-2).

Dann folgen zunächst zwei CDs, die ich Ihnen noch einmal vorstellen will. Dies sind die folgenden CDs: Rolf Kühn - Yellow & Blue (MPS 0212745MS1) und Johannes Mössinger / Joel Frahm - Call It Even (Unit Records UTR 5017).

Dann folgen eine Reihe neuer CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs: Simon Oslender - Piece Of Mind (Leopard Records D 77110), Gina Schwarz & Angelo da Silva - Fusão (Galileo Music GMV 111), Helge Lien Trio - Revisited (Ozella Music OZ 101 CD), Daniel Erdmann & Christophe Marguet - Pronto! (Mélodies En Sous-Sol MESS 0002), Bigbandweiz - Contrasts (ATS Records CD-0961), LUTrio - Silent City (ATS Records CD-0978), Ntjam Rosie - Home Cooking (O-Tone Music OT 50-2), Somi - Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba (Salon Africana AFR 270527) und Tank And The Bangas - Red Balloon (Verve Forecast 00602445099139).

Hier noch ein Konzerthinweis: Am Montag, den 30.05.2022 tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Desert Jazz Orchestra mit dem Programm A California Breeze auf. Mit “A California Breeze” weht eine kräftige Brise Big Band Jazz von der kalifornischen Westküste zum Jazzkongress. Präsentiert werden Ausschnitte des Schaffens US-amerikanischer Komponisten, Arrangeure und Bands von Los Angeles bis San Franzisco wie Mike Tomaro, Marvin Gaye, dem Pacific Mambo Orchestra, Mike Barone, und dem »King of Pop« Michael Jackson. Die Leitung hat Tom Timmler.