Jazz News 10.12.2022

Der Mann mit Hut: Der Freiburger Schlagzeuger Schroeder,.....

ein Urgestein der Musikszene in Freiburg. Initiator der `Jazz ohne Stress`-Reihe im Waldsee, Er übernahm nach Krankheit und Tod vom Schlagzeuger Lukas Lindenmaier die Organisation des F-Orchestra. Er ist leidenschaftlicher Frank Zappa-Fan. Er spielte und spielt mit dem ehem. Zappamusiker und Gitarrist Mike Keanelly. Auch den Multiinstrumentalisten Eugene Chadbourne und den Trompeter Don Cherry zählt er zu seinen ihn beeinflussten Musikern. Das sind alles Gruppen und Musiker die sich auf kein Genre festlegen lassen. Apropo Urgestein. Bei ihm ist wenig in Stein gemeißelt. Er ist ein Freigeist und musikalischer Grenzgänger. Das bezeugen seine vielen Kooperationen und Projekte über die wir in der Sendung auch sprechen werden. Während der Coronazeit organisierte er Hinterhofkonzerte mit befreundeten MusikerInnen aus der Region. Aktuell spielte er und spielt in der Jamsession-Reihe, `The New Constellation Kitchen` der Blues Association am 28.Dez.2022 im Gewölbekeller des Gasthauses `Zum Schiff`in Freiburg. Wir sind neugierig auf ihn und freuen uns ihn als Gast im Studio zu haben. Die Musik bringt er mit.

Moderation Heinz Dillmann