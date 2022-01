Jazz News, Samstag, 01.01.2022, 10 Uhr

Stimmenfestival zum Jahresbeginn u.a. ........

Ida Sand, Nathaniel Rateliff, Little Simz, Niamh Regan, Youn Sun Nah, Chrissie Hynde, Marianne Faithful, Nina Simone und weitere stehen heute im Fokus der 2Std. Sendung. Sängerinnen und Sänger aus den Bereichen Jazz, Blues, Soul sowie Singer Songwriter und Hip Hop bereichern die Sendung und sind noch nicht bei uns gespielt worden. Gute Stimmung können wir allemal in diesen Zeiten gebrauchen, ohne dass das weniger Gute gleich verschwindet. Sozusagen, Energie für das was noch kommt. Lassen sie sich anstecken!

Moderation Heinz Dillmann