Gesanglich um den Jazz herum....

hören wir: Rickie Lee Jones (Kicks), Norah Jones (Begin Again), Chrissie Hynde (Valve Bone Woe), Jennifer Porter (These Years) und ein Klassiker in neuer Edition- Frank Sinatra sings for.. (only the lonely), sowie Iggy Pop (Free) auf jazzigen Pfaden.

Moderation Heinz Dillmann