Jazz News, Samstag, 02.01.2021, 10 Uhr

Stimmen 2020......

die mir aufgefallen sind. Jazzig, blusig, soulig, folkig waren die Sängerinnen und Sänger im letzten Jahr unterwegs. Wichtige, grandiose InterpretInnen präsentieren sich heute in zwei Stunden mit ihren neuesten Aufnahmen. Wir hören: Mariza (Canta Amalia); Shemekia Copeland (Uncivil War); Melody Gardot (Sunset in the Blue); Atine (Persiennes d`Iran); Veronika Harcsa (Debussy Now!); Patricia Barber (Higher); Bob Dylan (Rough And Rowdy Ways); Ute Lemper (Rendevous with Marlene); Julia Ehninger (Hidden Place); Frida (Freedom of Flight); Sara Decker (Poetryfied); Tolyqyn; Laura Marling (Song For Our Daughter); Lianne La Havas; Gregory Porter (Live in Berlin); Agnes Obel (Myopia) und Rachelle Garniez (Gone To Glory).

Moderation Heinz Dillmann