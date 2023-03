Jazz News, Samstag 04.03.2023, 10 Uhr

Die Sopransaxofonistin Jane Bunnett mit einem.....

Faible für lateinamerikanische Musik (Playing With Fire) und mit einer reinen Frauenband, sowie weitere Akteur*Innen der nordamerikanischen internationalen Jazzszene. Wir lernen den Bassisten Michael Feinberg mit seiner Band kennen (Blues Variant), und den in den USA lebenden russischen Trompeter Alex Sipiagin mit seinem Quintet (Mel`s Vision). Wir werfen einen Blick zurück in das Jahr 1988 und wir hören einen Ausschnitt vom fuliminanten Konzert des Saxofonisten Eddie Harris und Band in Hamburg. Der Pianist Brad Mehldau liebt die Beatles und das drückt er auf seinem neuen Album kongenial aus (Your Mother Should Know).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstip:

Mo. 6.3.23 The Horace Silver Project- Tribut To Jazz Hero, u.a. J. Mössinger, 20 Uhr, Gasthaus zum Schützen