Jazz News, Samstag, 05.08.17, 10 Uhr

Der Osten ist nicht mehr rot, aber musikalisch......

ist einiges geboten. Aus Polen kommt der Trompeter Tomasz Stanko mit seinem New York Quartett und `Dezember Avenue`; Ebenfalls aus Polen kommt Pawel Kaczmarczyk mit seinem Audiofeeling Trio & Mr. Krime mit `Deconstruction`; Aus Russland Evgeni Finkelstein an der klassischen Gitarre mit `Le Baroque`; Aus Armenien stammt der Pianist Tigran Hamashan mit `An Ancient Observer`; In Ungarn ist das Duo Veronika Harcsa & Balint Gyemant beheimatet mit `Tell Her`und aus Aserbaischan kommt der Saxofonist Rain Sultanow mit `Inspired By Nature`.

Moderation Heinz Dillmann