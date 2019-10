Neues von der intern. Jazzszene in Frankreich.

Wir hören den Altsaxofonisten Plume (Escaping The Dark Side); Manu Katche (The Scope); DieGruppe Les Yeux Dla Tete (Murcielago); Louis Sclavis (Characters On A Wall) und das Quartet Parisien, Peirani, Schaerer und Wollny (Out of Land).

Moderation Heinz Dillmann