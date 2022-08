Organic Earfood und Lecker Brass und viel schmackhaftes...............

neues von der deutschen internationalen Jazzszene. Wir hören die Gruppe Maik Mondial (Transit); Ark Noir (See You On The Other Side); Rusira Mixtett (Lecker Brass); Organic Earfood und Nils Wülker mit dem Münchner Rundfunkorchester (Continuum).

Moderation Heinz Dillmann