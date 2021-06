Jazz News, Samstag, 26.06.2021, 10 Uhr

Marriage Material- Eine Ode an die (musikalische) Unkorrektheit......

und andere Aktive der deutschen intern. Jazzszene. Die Band Marriage Material (Besteller), mischt die Berliner Szene auf und garantiert bald die ganze Republik. Vielleicht auch in Freiburg? Ferner hören wir Georg Ruby mit seinem Trio (Village Zone); Den Bassisten Stephan Goldbach (Transit); Die Band Continuum (Inner Movement-Behind The Barrier) und Oli Steidles, The Killing Popes (Ego Kills).

Moderation Heinz Dillmann