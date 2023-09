Jazz News, Samstag 30.09.2023, 10 Uhr

Neues aus der internationalen Jazzszene in Deutschland

Neue spannende Projekte stellen wir heute vor. Die Berliner Szene mit der Gruppe Rowk. Das sind die Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder. Marriage Material (Enchantment Under The See); Der Saxofonist Stephan-Max Wirth und seine Band Experience (Printemps Fatal); Der Posaunist Andreas Schickentanz (Fields and Places) und die Gruppe Grey Paris (Lee Waves).

Moderation Heinz Dillmann