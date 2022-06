Jazz Matinee am Sonntag, den 12.06.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Hugo Carvalhais - Ascetica (Clean Feed CF 589 CD), The Rick Hollander Quartet feat. Brian Levy Is Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band (Laika Records 3510405.2), Saetta / Francesca / Bolognini Triapology - Iridescent (Tuk Music TUK 051), Kika Sprangers - Mind´s Eye (Zennez Records ZR 2202002), Theo Pascal Quamundos 2 feat. Carmen Souza (Galileo Music GMC 095), Andrea Motis - Loopholes (Jazz to Jazz Records AM CD 001), Le Coq Records Presents Trio = John Patitucci, Vinnie Colaiuta, Bill Cunliffe (LeCoq Records LeCoq 003), Marco Mezquida - Letter To Milos (Marco Mezquida Music B45732022), Omar Sosa / Marialy Pacheco - Manos / Piano Duets Live (Skip Records SKP 9155-2), Manuel Hermia - Freetet (Igloo Records IGL 328), Nils Wülker - Continuum (Warner Music), Schmid´s Huhn - Layers / Live (Shoebill Records SB 21018), Black Lives From Generation To Generation (2CD Jammin Colors) und Evelyn Huber - Joy (Fine Music FM 326-2)

Zwei Stunden mit Musik unterschiedlichster Richtungen erwarten Sie!