Jazz Matinee am Sonntag, den 28.04.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Roberto Magris & The JM Horns - High Quote (JMood Records JM 009), Renaud García-Fons - Cinematic Double Bass / Music for Imaginary Films (In A Jazzy Mood + In a Spirit of Travel) (2CD RGF 3664215), Perico Sambeat - Roneando (Karonte KAR 7894), Inventionis Mater - Dimention(i)s Mat(t)er (Visage Music VM 3051), Parzhuber Trio - Snap-Reading Method (OwlWay Records OW 2), Janning Trumann 4 feat. Brandon Seabrook - Echo (Digital Only Release / Tangible Music TM 019), Christoph Grab Reflections - Oneness (Lamento Records 007), Izabella Effenberg - Impressions In Colours feat. Yumi Ito (2CD Fine Music FM 365-2), Clemens Gottwald - Prisma / JazzThing Next Generation Vol. 101 (DoubleMoon Records DMCHR 71437), Erwin Ditzner / Luc Ex / Mikael Szafirowski - Ditzners Carte Blanche Live at Enjoy Jazz 2020 (Fixcel Records 23) und Philip Zoubek / Sebastian Gramss / Erwin Ditzner - Ditzners Carte Blanche Live at Enjoy Jazz Festival 2021 (Fixcel Records 24).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!