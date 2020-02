Achtung! Wegen Erkrankung des Redakteurs entfällt die heutige Sendung Jazz Spezial! Stattdessen gibt es die Wiederholung einer älteren Sendung Jazz Spezial:

JAZZ JAMBOREE FESTIVAL DER JAHRE 1962 BIS 1966 UND 1970

SENDUNG JAZZ SPEZIAL - RADIO DREYECKLAND, SONNTAG, DEN 06.10.2019

Viel Vergnügen! Michael van Gee

Jazz Spezial am Sonntag, den 23.02.2020, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee (van-gee(aet)net-base.de) zahlreiche neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Das Kapital - Vive Le France (Label Bleu LBLC 6731), Abraham Inc. - Together We Stand (Label Bleu LBLC 6729), Stephane Belmondo / Sylvain Luc - 2.0 (Naive NJ 7077), Niko Leopold Quartet - Breakdown Reality (Cracked Anegg CRACK 0070), Georg Graewe / Franz Koglmann Quintet - West Of The Moon (Cracked Anegg CRACK 0071), Sirocco Saxophone Quartet - Levante (Traumton 4677), Anne Mette Iversen´s Ternion Quartet - Invincible Nimbus (Brooklyn Jazz Underground Records BJUR 069), Volker Heuken Sextet - Siblings (Float Music FL 021), Cologne Contemporary Jazz Orchestra Plays The Music Of Marco Lackner - Expat Echoes (FL 023), KAMA Kollektiv - Koti (Eclipse Music KZH 001), Franz von Chossy - Life Theater (O-Tone Music OT 027-2), Geoff Berner - Grand Hotel Cosmopolis (COAX OAX 054), Leila Martial BAA Box - Warm Canto (Laborie Jazz 48), Paolo Fresu/ Daniele Di Bonaventura - Altissima Luce / Laudario Di Cortona (TUK Music TUK 032), Vincenzo Saetta - Nowhere (TUK Music TUK 034) und Paolo Fresu / Orchestra Jazz del Mediterraneo / Paolo Silvestri - Norma (TUK Music TUK 035).

Zwei lange Stunden mit abwechslungsreicher und innovativer Musik!