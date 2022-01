Jazz Matinee am Sonntag, den 09.01.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Jazz Matinee am Sonntag, den 09.01.0222, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base,de), wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (vorausichtlich) den folgenden CDs:

Andrea Motis & The WDR Big Band Cologne - Colors & Shadows (Jazzline D 77099), Sebastian Böhlen Trio - Fallalarenko (Laika Records 3510395.2), Lorenz Kellhuber - Contemporary Chamber Music (Blackbird Music BR 202156), Rebecca Trescher Tentet - Paris Zyklus / The Spirit of The Streets (Enja / Yellowbird enja 9798), Alexis Valet - Explorers (Jazz & People JPCD 821004), Christian McBride - Inside Straight /Live at the Village Vanguard (Mack Avenue MAC 1192), Sade Mangiaracina - Madiba (TUK Music TUK 044), Zavalloni / Fresu / Arcelli / Rubino / Bardoscia / Quartetto Alborada - popOFF! (Tuk Music TUK 049), Kurt Elling - Superblue (Edition Records EDN 1174), Nate Smith - Kinfolk 2: See The Birds (Edition Records EDN 1184), The Cookers - Look Out! (Gearbox Records GB 1571CD), Levitation Orchestra - Illusions & Realities (Gearbox Records GB 1572CD), Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (Gearbox Records GB 1567CD), Gregory Porter - Still Rising / The Collection (2CD Blue Note 3862755), Renaud García-Fons - Le Souffle des Gardes (e-motive Records EMO 211) und Tanguediaduo - Astor Piazzolla / Soledad (Visage Music VM 3037).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen !