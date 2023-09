Jazz Matinee am Sonntag, den 24.09.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen großen Stapel an neuen CDs unterschiedlichster musikalischer Richtungen vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Anette von Eichel - Belonging (DoubleMoon Records DMCHR 71435), Yuri Honing Acoustic Quartet - Heaven On My Mind (Challenge Records CR 73561), Marcus Klossek - Blink 6 (DoubleMoon Records DMCHR 71433), Veronica Swift - Same (Mack Avenue Records MAC 1202), Bänz Oester & The Rainmakers - Gratitude (Enja Records 9829), Johannes Metzger Quartet feat. Benjamin Schaefer - How Far? (Hey!Jazz HJZ-023119), Nils Wogram - The Pristine Sound of Root 70 (NWOG Record 054), Phalanx - Wild (Berthold Records BR 323109), Kurt Elling & Charlie Hunter - SuperBlue: The Iridescent Spree (Edition Records EDN 1218), Darcy James Argue´s Secret Society - Dynamic Maximum Tension (2CD Nonesuch Records 075597903508), Johan Leijonhufvud Trio - Nifty Fifty (Heartcore Records HCR 23) und Nanni Gaias - Quattro (TUK Music TUK 059).

Zwei lange Stunden mit spannender Musik erwarten Sie!