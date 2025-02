Jazz News, Samstag 08.02.2024, 10 Uhr

Skandinavische Im(De..)pressionen.....

bei uns heute in der Sendung. Skandinavien ist ein großes Flächengebiet mit wenig Einwohner und viel dunkel und wenig Sonne. Da kann der Gemütszustand auch mal absinken. Die Musikschaffenden in der Sendung haben diese Stimmungen erlebt und musikalisch bearbeitet. Wir hören den finnischen Pianisten Heikki Hallanoro (Soul Songs 1&2); Die dänische Sängerin und Gitarristin Mette Juul (Thank You & Other Songs); Der dänische Schlagzeuger Daniel Sommer mit seinem 2. Projekt (Sounds & Sequences); Der norwegische Schlagzeuger Thomas Stronen (Relations) und der dänische Gitarrist Jakob Bro (Taking Turns).

Moderation Heinz Dillmann