Jazz News, Samstag, 08.04.17, 10 Uhr

Nix für Jazzpuristen.....

heute widmen wir uns wieder den Gesangsakteuren unterschiedlicher Stile und Ausdrucksarten.

Die in einer Griotfamilie in Mauretanien aufgewachsene Noura Mint Seymali mit `Albina`; Die zwischen den Stilen umherwandernde Becca Stevens mit `Regina`; Howe Gelb klimmpert in der Bar `Future Standards`; Catherine Russell besingt `Harlem On My Mind`; Der leider schon verstorbene Jimmy Scott in einem seiner letzten Aufnahmen mit `I Go Back Home`; Nina Reiter sehr düster unterwegs mit`Night sleep, death and the stars`und Rebekka Karijord mit `Mother Tongue`.

Moderation Heinz Dillmann