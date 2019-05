Jazz News, Samstag, 11.05.2019, 10 Uhr

Old Dreams New Planets and......

neues von den internationalen Jazzszenen der Beneluxländer. Wir haben im Recorder die neuesten Aufnahmen der Gruppe Stuff aus Belgien(Old Dreams New Planets); Aus Luxemburg, Dock In Absolute (Unlikely) und der Gitarrist David Laborier (NE:X:T); Aus Holland die Ensembles Jasper Blom Quartet(Polyphony) und das Duo Karlijn Langendijk& Tim Urbanus (Leap of Faith).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipps(nicht vollständig):

12.5. David Orlowsky Trio, Jazzhaus, 20 Uhr

16.5. Nighthawks, Jazzhaus, 20 Uhr