Neue Klänge aus Skandinavien

Wir hören heute den norwegischen Bassisten Arild Andersen mit seinem Trio (As time passes); Das norwegische Espen Eriksen Trio (as good as it gets); Das dänische Trio Little North (While You Wait); Das norwegisch-schwedische Trio Rymden (Valleys & Mountains) und den schwedischen Pianisten Emil Ingmar mit seinem Ensemble (Pleiades).

Moderation Heinz Dillmann