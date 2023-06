Jazz News, Samstag 17.06.2023, 10 Uhr

Internationale Jazz Traveler in deutschen Jazzszenen

Viele internationale JazzmusikerInnen wohnen und arbeiten inzwischen in Deutschland und haben sich in die verschiedenen Jazzszenen integriert und sie bereichert. Ein paar stellen wir heute mit ihren neuesten Produktionen vor: Joshua Jaswon Octett (Polar Waters); Richie Beirach/ Reiner Witzel Quintet (The World Within); Tony Lakatos (Blue Chili); Ido Spak (Epidemic Adventures) und das Composers`Orchestra Berlin unter der Lt. von Hazel Leach (Exoplanet).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

14.-16. Juni, 20 Uhr, Bella Nugent-Ein Leben in 20 Songs, Slow Club, Haslacherstr.