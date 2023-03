Jazz News, Samstag 18.03.2023, 10 Uhr

2 Stunden Jazz News mit Stimmen aus aller Welt......

mit Cècile McLorin Salvant (Mèlusine); Carminho (Portuguesa); Etta Scollo (Ora); Barbara Barth und das Ellington Trio (Things Ain`t What They Used To Be); Hub Hildenbrand (Athem); Simone Kopmajer (With Love); Ntjam Rosie (Elle Reworked); Lady Black Bird (Black Acid Soul); John Cale (Mercy); Joe Henry (All The Eye Can See); Ana Greta (Nightjar in the Nordhern Sky); Camille Bertault (Bizarre) und Yiva Almcrantz u.a. (Collective Heart).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

So. 19.03. Andreas Schaerer& Hildegard Lernt Fliegen, 20 Uhr, Jazzhaus

Mo. 20.03. Nathan Ott Quartett- urban groove, mit Saxofonist Christof Lauer, 20Uhr, Gasthaus zum Schützen.

Mi. 22.03. Henrik Freischlader, 20Uhr, Jazzhaus