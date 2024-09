Jazz News, Samstag 14.09.2024, 10 Uhr

Das Freiburger Jazzfestival (14.- 22. Sep. 24) - Neues und gern gehörtes.....

bietet das Festival, auch musikalisch genreübergreifend, sowie unter Einbeziehung der bunten regionalen Musikszene in seinem Programm. Wie immer beginnt das Festival mit dem Minigipfel und der Eröffnungsveranstaltung im Jazzhaus 20Uhr und danach mit 3 Sets in den teilnehmenden Gaststätten im Stühlinger und Sedanviertel. Auch der renomierte Pianowettbewerb sowie Jazz´N´ Green im Stadtgarten und der Klangformator mit der regionalen Musikszene ist wieder Teil des Programms. Mehr Infos unter www.jazzfestival-freiburg.de. Wir hören in unserer Sendung Musikbeispiele von Elina Duni & Rob Luft (So. 15.9. 20Uhr, Jazzhaus); Johannes Mössinger (Mo. 16.9. 20Uhr, Gasthaus Schützen); Daniel Herskedal (Di. 17.9. 20Uhr, Gasthaus Schützen); Mammal Hands + Boom (Do. 19.9. 19Uhr, Forum Merzhausen); Vincent Peirani Trio (Sa. 21.9. 20Uhr, E-Werk); Gregory Privat (So. 22.9. 20Uhr, Jazzhaus).

Moderation Heinz Dillmann