Jazz News, Samstag, 21.01.17, 10 Uhr

Neues von 6 Saiten und mehr....

wir hören heute den israelischen Gitarristen Gilad Hekselman mit `Homes`; Den Amerikaner Tim Sparks mit `Chasin`The Boogie`; Der indische Slidegitarrist Debashish Bhattacharya mit `From Dusk Till Dawn`; Die deutschen Gitarristen Andreas Dombert u. Paulo Morello mit ihren Gästen Pat Martino, Larry Coryell etc. in ihrer Night of Jazz Guitars - `Sound and Clouds`; Der Österreicher Andi Wilding mit `Groovetet` und das Gitarren- Melt Trio mit `Stroy`.

Moderation Heinz Dillmann