Shuteen Erdenebaatar, Oli Bott, Georg Boeßner, Ludwig Hornung, Clara Vetter-....

Hoffnung für den internationalen deutschen Jazz. Heute hören wir das Oli Bott Quartet (Content-blue); Georg Boeßner Vier (The ClimaX Changes); Shuteen Erdenebaatar Quartet (Rising Sun); Clara Vetter (Letters From Nowhere) Live in Köln sowie das Hornung Trio (Strukturen).

Moderation Heinz Dillmann