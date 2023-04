Jazz News, Samstag 22.04.2023, 10 Uhr

Heilende Rituale von der Flötistin Naissam Jalal und eine Hommage vom Pianisten Jean-Marie Machado zu Manuel de Falla u.a. .......

und weitere Einblicke in die internationale französische Jazzszene. Zu Gehör kommen spannende Projekte vom Pianisten Andy Emler und seinem MegaOctet (No Rush) ; Jean-Marie Machado & Danzas (Cantos Brujos); Paul Lay Trio (Blue In Green); Naissam Jalal (Healing Rituals) sowie der Cellist Vincent Courtois (Finis Terrae).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

23.04. Vincent Meissner Trio, Jazzhaus Freiburg, 20 Uhr

25.04. Hammond Jazz Night, Jazzhaus, 20 Uhr

26.04. Big Daddy Wilson, Jazzhaus, 20 Uhr